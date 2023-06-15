Марафонская лига БРИКС создана на основе марафонов Москвы, Петербурга и Казани

Всего планируется объединить до 10 стартов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Соглашение о создании Марафонской лиги БРИКС на основе марафонов Москвы, Санкт-Петербурга и Казани подписали в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского марафона.

В рамках первого этапа проекта (2023-2024 гг.) планируется создание марафонской лиги внутри Российской Федерации. Вторым этапом, запланированным на 2025 год, станет включение в состав участников лиги крупнейших марафонов стран БРИКС. Всего планируется объединить до 10 стартов.

"В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о создании Марафонской лиги БРИКС на основе трех крупнейших российских марафонов в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. В подписании участвовали руководитель департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев, министр спорта Татарстана Владимир Леонов, а также председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Антон Шантырь. Подписание прошло на стенде Министерства спорта Российской Федерации", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что основой для создания лиги станут российские марафоны - Московский марафон, петербургский марафон "Белые ночи" и Казанский марафон. В перспективе Марафонская лига БРИКС объединит в единую серию крупнейшие международные забеги.

В мире существует успешный опыт создания крупной серии марафонов, которые не только пользуются спросом у профессиональных спортсменов и спортсменов-любителей, но и формируют его. Объединение российских марафонов, а позже и крупнейших забегов стран БРИКС, в серию со своими уникальными особенностями повлечет развитие городов России, а также стран БРИКС с точки зрения спорта, туризма и культуры, а также развитие самих марафонов - участников лиги, подчеркнули в пресс-службе.

Московский марафон - крупнейший в России забег на дистанции 42,2 км. Проводится ежегодно с 2013 года (за исключением 2021 года), включен в Ассоциацию международных марафонов и пробегов (AIMS). В программу соревнований также входит забег на 10 км. Оба маршрута марафона сертифицированы AIMS. В 2022 году на старт обеих дистанций вышло более 25 тыс. бегунов.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.