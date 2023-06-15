В РФС объяснили, почему Хиддинк и Адвокат не примут участия в ретро-матче

Мероприятие будет посвящено победам петербургского "Зенита" в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА года и успешному выступлению сборной России на чемпионате Европы 2008 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Нидерландские тренеры Гус Хиддинк и Дик Адвокат хотели приехать в Санкт-Петербург на ретро-матч между сборной России по футболу и "Зенитом", но им не хватает здоровья на долгие перелеты. Об этом журналистам в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

"Адвокат и Хиддинк хотели приехать, но нужно понимать, что они на 15 лет стали старше, поэтому им это особенно тяжело. Вот эти перелеты через Стамбул, здоровья не хватает", - сказал Митрофанов.

Ретро-матч состоится 15 июня. Он посвящен победам петербургского "Зенита" в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА 2008 года и успешному выступлению сборной России на чемпионате Европы - 2008.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.