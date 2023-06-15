Ролан Гусев покинул пост старшего тренера молодежного футбольного клуба ЦСКА

Новым тренером команды станет Дмитрий Игдисамов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Старший тренер московского молодежного футбольного клуба ЦСКА Ролан Гусев покинул свой пост. Об этом в четверг сообщает пресс-служба армейцев.

Решение принято по согласию сторон. Новым старшим тренером команды станет Дмитрий Игдисамов.

"Мы очень благодарны Ролану Александровичу за проделанную работу на посту старшего тренера молодежной команды. Многие молодые футболисты при Гусеве продемонстрировали качественное развитие: Ярослав Арбузов, Егор Носков, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Владимир Шайхутдинов - все эти ребята уже находятся в обойме основной команды. Не удивлюсь, если на летний сбор Владимир Валентинович [Федотов, главный тренер ЦСКА] пригласит еще несколько парней на просмотр", - сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Гусеву 45 лет, он возглавлял молодежный ЦСКА с 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Молодежной футбольной лиги сезона-2021/22, в прошедшем сезоне армейцы заняли третье место. Гусев выступал за ЦСКА с 2002 по 2007 год, в составе команды он трижды стал чемпионом России, четырежды - обладателем Кубка страны, а также в сезоне-2004/05 выиграл Кубок УЕФА.