Российский футбольный союз подписал контракт с российским экипировщиком до 2026 года

Предыдущим экипировщиком РФС была компания Adidas

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) заключил контракт с российской фирмой Jogel о техническом сотрудничестве, подписание состоялось в четверг на полях Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В январе президент РФС Александр Дюков заявил ТАСС, что в 2023 году организация откажется от использования экипировки германской компании Adidas.

"Мы рады подписать контракт о техническом спонсорстве сборных команд России с компанией Jogel. Он рассчитан до 2026 года. Уверен, что партнерство только укрепит развитие футбола, позволит получить качественную доступную экипировку", - сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"Впервые сборная команда России будет экипирована в отечественном бренде, - отметил основатель компании Jogel Артур Мовсесьян. - Мы рады, что РФС обратил на нас внимание. Надеемся на плодотворное сотрудничество".

Adidas сотрудничал с РФС с 2008 года, в августе 2021 года стороны заключили новое соглашение, рассчитанное до 2026 года. 1 марта 2022 года европейская компания приостановила партнерское соглашение с РФС. Несмотря на это, сборная России выступала в форме германской компании.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.