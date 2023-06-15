Нагорных заявил, что "Локомотив" планирует точечные усиления состава

Столичный клуб по итогам минувшего сезона чемпионата России занял восьмое место в турнирной таблице

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Изменения в составе московского футбольного клуба "Локомотив" будут небольшими и точечными. Об этом ТАСС в четверг в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных.

"Пока не могу по этому поводу ничего сказать конкретного, потому что у нас все контракты до 30 июня действуют, - заявил Нагорных, комментируя возможные изменения в составе. - Сейчас работает наша спортивная служба, спортивная дирекция селекционирует, поэтому раньше времени не буду анонсировать. Определенные изменения будут, но небольшие, точечные. Небольшие точечные усиления будут, позиции, думаю, всем известны".

"Локомотив" по итогам минувшего сезона чемпионата России занял восьмое место в турнирной таблице.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.