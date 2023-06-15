Газизов займет руководящую должность в махачкалинском футбольном клубе "Динамо"

Президент клуба сообщил, что контракт еще не подписан

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Бывший гендиректор московского "Спартака" и "Уфы" Шамиль Газизов в ближайшее время займет руководящую должность в махачкалинском футбольном клубе "Динамо". Об этом ТАСС в четверг сообщил президент "Динамо" Гаджи Гаджиев.

"У нас хорошо прошли переговоры, но контракт еще не подписан, - сказал Гаджиев. - Надеемся, что это произойдет в течение недели".

"Название его должности - не главный вопрос, в его обязанности будет входить все то, чем он занимался, когда руководил "Уфой". Все нынешние руководители останутся в клубе, меняются только их функции", - добавил глава клуба.

5 июня Газизов подал в отставку с поста гендиректора "Уфы", которая по итогам сезона вылетела во вторую лигу.

Газизову 54 года, в башкирский клуб он пришел в 2012 году. При нем уфимцы впервые вышли в премьер-лигу. По итогам сезона-2017/18 "Уфа" в чемпионате России заняла шестое место, завоевав право сыграть в квалификации Лиги Европы, однако в групповой этап турнира команда выйти не смогла.

Летом 2020 года Газизов был назначен генеральным директором московского "Спартака", 8 декабря он покинул эту должность и вернулся в "Уфу". После увольнения Газизов судится с бывшим владельцем "Спартака" Леонидом Федуном по поводу компенсации за досрочное расторжение контракта.