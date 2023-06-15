"Спартак" оштрафовали на 50 тыс. рублей за поведение болельщиков в последнем туре РПЛ

Во время матча с "Крыльями Советов" на территорию поля были брошены две пластиковые бутылки

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" на 50 тысяч рублей за бросание болельщиками бутылок во время матча 30-го тура Мир - Российской премьер лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов". Об этом журналистам в четверг рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

"Во время матча на территорию поля прилетели две пластиковые бутылки, оба нарушителя задержаны. Заседание проходило при участии обоих клубов. По материалам, которые были нам представлены, мы установили, что оба нарушителя являются болельщиками "Спартака", поэтому прияли решение оштрафовать клуб на 50 тысяч рублей", - сказал Григорьянц.

Матч прошел 3 июня в Самаре, "Крылья Советов" победили "Спартак" со счетом 1:0.