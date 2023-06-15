15 июня, 11:14
Футбол в России

ЦСКА оштрафовали на 50 тыс. рублей по итогам суперфинала Кубка России по футболу

Игроки команды не в полном составе прошли через микст-зону

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский ЦСКА на 50 тыс. рублей по итогам супрефинала Фонбет - Кубка России по футболу. Об этом журналистам в четверг рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

"Игроки ЦСКА не в полном составе прошли через микст-зону, поэтому мы приняли решение оштрафовать футбольный клуб ЦСКА на 50 тыс. рублей", - сказал Григорьянц.

11 июня ЦСКА победил "Краснодар" в серии пенальти и стал обладателем Кубка России. 

Теги:
Российский футбол
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