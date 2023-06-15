Лидер сборной РФ по велогонкам на шоссе Дронова подала заявку на участие в чемпионате мира

Объединенный чемпионат мира по велоспорту пройдет в Шотландии с 3 по 13 августа

ЛОТОШИНО /Московская область/, 15 июня. /ТАСС/. Чемпионка России 2023 года в индивидуальной шоссейной велогонке Тамара Дронова, имеющая нейтральный статус, подала заявку на участие в чемпионате мира, который пройдет в августе в Шотландии. Об этом Дронова сообщила в четверг журналистам.

"Сейчас мне очень сложно сказать, приму ли я участие в чемпионате мира, - заметила Дронова. - Я подала заявку, определенность должна наступить в ближайшее время. Все будет зависеть от ряда факторов, в том числе от получения визы. Если я все-таки поеду на этот турнир, то выступлю там в обеих шоссейных гонках".

"Что касается отбора на Олимпийские игры, то у меня уже достаточно очков в рейтинге, чтобы выступить в Париже", - добавила спортсменка.

29-летняя Дронова, выигравшая в прошлом году на чемпионате России две золотые медали, в конце мая получила от Международного союза велосипедистов (UCI) нейтральный статус, позволяющий участвовать в турнирах под эгидой UCI.

Объединенный чемпионат мира по велоспорту пройдет в Шотландии с 3 по 13 августа.

15 июня Дронова с результатом 32 минуты 57 секунд в третий раз подряд одержала победу в индивидуальной гонке чемпионата России. Второе место заняла Дарья Бунеева (33.18), третье - Мария Новолодская (33.37).