Футболист "Спартака" Тавареш может пропустить несколько месяцев из-за травмы

Главный тренер молодежной сборной Португалии отметил, что у защитника может быть разрыв крестообразных связок

ТАСС, 15 июня. Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Томаш Тавареш получил серьезную травму на тренировке молодежной сборной Португалии (игроки до 21 года) и может пропустить несколько месяцев. Об этом в четверг сообщил тренер национальной команды Руй Жорже, комментарий которого приводит португальская газета Record.

Тавареш попал в состав сборной Португалии на чемпионат Европы среди игроков до 21 года. Турнир пройдет в Грузии с 21 июня и по 8 июля.

"Травма Томаша Тавареша застала нас врасплох. По прогнозам, у него разрыв крестообразных связок одного колена. Диагноз еще не подтвержден, но прогнозы не очень хорошие. Он оправился от серьезной травмы, проделал блестящую работу в последние несколько месяцев, хорошо тренировался, а теперь с ним случилось несчастье ", - приводит издание слова Жорже.

Таварешу 22 года, он перешел в "Спартак" из португальской "Бенфики" в январе. За красно-белых футболист провел 18 матчей, отметился 1 голом и 1 результативной передачей. Он также выступал за швейцарский "Базель", португальский "Фаренсе" и испанский "Алавес".