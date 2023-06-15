Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Нидерландах

Россиянин в трех сетах уступил французу Адриану Маннарино

ТАСС, 15 июня. Первая ракетка России Даниил Медведев в четверг уступил французу Адриану Маннарино в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Хертогенбосе (Нидерланды).

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:2 в пользу французского спортсмена. Медведев имел на турнире первый номер посева. Ранее соперники провели пять очных встреч, две из которых были на турнире в Хертоненбосе. Противники встречались в полуфинале прошлогоднего розыгрыша, тогда сильнее со счетом 7:5, 7:5 оказался российский спортсмен.

В четвертьфинале Маннарино сыграет с победителем встречи между австралийцем Джорданом Томпсоном и канадцем Милошем Раоничем, не имеющим рейтинга ATP. 32-летний Раонич до турнира в Хертогенбосе не играл в официальных матчах с июля 2021 года. В 2016 году канадец был третьей ракеткой мира.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP. На счету россиянина 20 титулов под эгидой организации. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США 2021 года. В том же году в составе сборной России спортсмен выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Маннарино 34 года, в рейтинге ATP он занимает 52-ю позицию. На счету французского теннисиста два титула на турнирах ATP, один из которых он выиграл в Хертогенбосе в 2019 году. На турнирах Большого шлема Маннарино не проходил дальше четвертого круга.

Турнир в Хертогенбосе относится к категории АТР 250, он проводится на травяном покрытии. Соревнования завершатся 18 июня, их общий призовой фонд составляет свыше €673 тыс. Действующим победителем турнира является нидерландец Тим Ван Рейтховен, обыгравший в финале прошлогоднего розыгрыша Медведева. В 2011 году турнир выиграл россиянин Дмитрий Турсунов.