Чернышенко заявил, что санкции "гнобят и призывают к предательству" российских спортсменов

В российском спорте есть зависимость от импортного оборудования, подчеркнул вице-премьер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Предложенные Международным олимпийским комитетом (МОК) условия допуска российских спортсменов к зарубежным стартам являются попыткой подтолкнуть их к предательству страны. Об этом в четверг на сессии "Спорт в новой реальности: от соревнования к продукту", которая проходит в рамках Петербургского международного экономического форума, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Российских спортсменов всеми возможными способами пытаются гнобить либо призывать к предательству, обвинять в том, чего они не совершали", - сказал Чернышенко.

"Многие наши федерации любили, чего греха таить, добрую половину сезона проводить на иностранных базах - мы их не построили, - добавил он. - Есть практически тотальная зависимость от импортного оборудования. Мы как великая спортивная держава заслуживаем свое оборудование и экипировку. Это большая дорога, которую предстоит преодолеть".

Ряд международных спортивных федераций поддержали рекомендации МОК от 28 марта допускать российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом каждая организация разрабатывает собственные критерии. К примеру, Международный союз конькобежцев, Международный союз биатлонистов и Международная федерация лыжного спорта и сноуборда продлили отстранение российских и белорусских спортсменов, а Международная федерация тяжелой атлетики обязала россиян подписать декларации, в которых, в частности, спортсмена заставляют воздерживаться от выражения какой-либо поддержки боевых действий.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.