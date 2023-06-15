Роман Ротенберг сообщил, что доходы хоккейного клуба СКА с 2011 года выросли в 10 раз

Клуб сократил зарплатный фонд и увеличил вложения в детские школы, отметил генеральный директор СКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Доходы хоккейного клуба СКА с 2011 года выросли в 10 раз. Об этом на панельной дискуссии Петербургского экономического форума (ПМЭФ) "Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту" рассказал генеральный директор и главный тренер армейцев Роман Ротенберг.

"Доходы СКА с 2011 года выросли в 10 раз. Мы сократили фонд зарплаты, увеличили вложения в детские школы", - сказал Ротенберг.

В прошедшем сезоне СКА стал победителем регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги и дошел до полуфинала Кубка Гагарина.

Первый вице-президент Федерации хоккея России Ротенберг является главным тренером команды "Россия 25", средний возраст которой составляет 25 лет. Команда в начале мая провела в ряде городов матчи со сборными Белоруссии и Казахстана.

"Мы запустили его в этом году, сделали тур по всем регионам нашей страны. Задача была выиграть этот тур, была серьезная конкуренция. 12 млн человек посмотрели матчи "России 25" в прямом эфире", - отметил он.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.