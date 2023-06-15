Загитова считает интересным формат, где мужчины и женщины соревнуются на равных

Олимпийская чемпионка отметила, что новый формат был введен для увеличения зрелищности в фигурном катании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова считает, что формат соревнований по фигурному катанию, в котором мужчины и женщины соревнуются на равных, добавляет зрелищности. Об этом Загитова рассказала в четверг на сессии "Спорт в новой реальности: от соревнования к продукту", которая проходит в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Федерация фигурного катания на коньках России организовала несколько новых турниров. В их числе - прыжковый чемпионат России, где спортсмены соревнуются в мастерстве многооборотных прыжков, а также турнир шоу-программ "Русский вызов".

"Новый формат ввелся для того, чтобы было больше зрелищности в фигурном катании. Хотя, казалось бы, куда еще, но есть куда, как оказалось. Чтобы не только технические прыжки определяли результат, но и артистизм, умение держать зрителя внутри программы. Также дополнительно к программам у нас идут костюмы и музыка", - рассказала Загитова.

"Ввели новые соревнования между мужчиной и женщиной - очень интересный формат. Мужчина и женщина сталкиваются лбами, тут очень интересно, насколько они будут соревноваться, кто будет сильнее, в настоящее время это пока непонятно", - добавила она.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.