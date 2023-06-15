Нагорный предложил провести чемпионат России по фиджитал-спорту

Глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта отметил, что турнир мог бы стать отборочным к "Играм будущего"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта (ВФФС) Никита Нагорный предложил организовать чемпионат России, чтобы этот турнир стал отборочным на "Игры будущего". Об этом он заявил в четверг на сессии "Спорт в новой реальности: от соревнования к продукту", которая проходит в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы работаем со школами, вузами и другими различными организациями, взаимодействуем с дружественными странами. Недавно в Бишкеке мы провели турнир по фиджитал-спорту среди школьников. С нами уже взаимодействуют 59 регионов. Хотел бы попросить поддержки в проведении первого чемпионата России по фиджитал-спорту, чтобы этот турнир стал отборочным [к "Играм будущего"]", - сказал Нагорный.

Первые фиджитал-игры прошли с 21 по 23 сентября 2022 года, участники выявляли сильнейших в фиджитал-футболе, фиджитал-баскетболе, Beat Saber, гонках дронов. Второй турнир состоялся с 24 ноября по 10 декабря 2022 года (фиджитал-гонки, фиджитал-единоборства, фиджитал-хоккей), третий - с 5 по 11 февраля (Speedrun, MLBB, Dota 2, Warface, CS:GO, лазертаг), четвертый - с 9 по 10 марта (фиджитал-гонки), пятый - с 16 по 19 мая (фиджитал-футбол), шестой - с 27 мая по 7 июня (Standoff 2, CS:GO, Warface), седьмой проходит с 6 по 17 июня (фиджитал-хоккей, фиджитал-единоборства, гонки дронов).

Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.