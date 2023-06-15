Тренер женской сборной России по баскетболу рассказал о важности игр с командой Белоруссии

Александр Ковалев отметил, что матчи помогают получить опыт игры за национальную команду

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Женская сборная России по баскетболу всегда должна быть готова к возвращению на мировую арену, и матчи с белорусками помогают получать опыт игры за национальную команду. Такое мнение ТАСС в четверг высказал главный тренер женской сборной России Александр Ковалев.

В четверг женская сборная России обыграла команду Белоруссии со счетом 91:51 в заключительном матче международного турнира "Кубок Пари - 2023".

"На прошлом сборе у белорусов была другая команда, и тогда мы одну игру проиграли, одну выиграли. Для тренеров и игроков любые сборы важны, несмотря на то что сейчас идет межсезонье и у нас нет международных соревнований. Мы должны быть всегда готовы к международным соревнованиям и показывать там хорошую игру. Такие встречи дают нашим игрокам опыт выступления за национальную команду, это очень важно", - сказал Ковалев.

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) временно отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 18 мая 2022 года исполнительный комитет FIBA подтвердил решение от 1 марта и также отстранил белорусские сборные и клубы от соревнований под эгидой организации.