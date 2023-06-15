Организаторы "Игр будущего" планируют пригласить Роналдиньо на основной турнир

Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Организаторы международных соревнований "Игры будущего" планируют пригласить чемпиона мира по футболу 2002 года бразильца Роналдиньо. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал руководитель проекта "Игры будущего" Игорь Столяров.

"Мы планируем пригласить известных иностранных спортсменов. Сейчас формируем команду амбассадоров "Фиджитал-тим", в нее войдут селебрити, у некоторых из них есть свои команды, некоторые из них - владельцы команд и организаторы турниров. Мы привлекаем и стримеров, и блогеров, среди которых Никита Нагорный (олимпийский чемпион по спортивной гимнастике - прим. ТАСС), Петр Ян (боец смешанного стиля - прим. ТАСС), Алексей Смертин (бывший футболист сборной России - прим. ТАСС), достаточно медийные личности", - сказал Столяров.

"Попытаемся пригласить Роналдиньо. Есть много бразильцев, которые, закончив свою футбольную карьеру, пошли в киберспорт, активно развивают свои клубы", - добавил собеседник агентства.

Роналдиньо 43 года, он завершил карьеру футболиста в 2018 году. Бразилец известен по выступлениям за французский ПСЖ, испанскую "Барселону" и итальянский "Милан". Роналдиньо дважды становился чемпионом Испании (2005, 2006), один раз выиграл чемпионат Италии (2011). С "Барселоной" он стал победителем Лиги чемпионов в 2006 году. В 2005 году Роналдиньо получил "Золотой мяч", вручаемый лучшему футболисту по итогам года.

В составе сборной Бразилии Роналдиньо также становился победителем Кубка Америки 1999 года, обладателем Кубка Конфедераций 2005 года и бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине. Всего за национальную команду полузащитник провел 96 матчей и забил 33 гола.

Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.