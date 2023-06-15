15 июня, 14:53
Летние олимпийские виды спорта

Чепик установил национальный рекорд на чемпионате России по тяжелой атлетике

Спортсмен поднял 168 кг в рывке и 197 кг в толчке, набрав по сумме упражнений 365 кг

ТАСС, 15 июня. Роман Чепик установил рекорд страны в весовой категории до 89 кг и выиграл золотую медаль чемпионата России по тяжелой атлетике. Соревнования проходят в Новом Уренгое.

Чепик поднял 168 кг в рывке и 197 кг в толчке, набрав по сумме упражнений 365 кг. Второе место занял Даниэль Кузьмичев (сумма 344 кг), тройку призеров замкнул Артем Горлов (343).

В весовой категории до 96 кг лучшим стал Георгий Киселев (375). Второе место занял Тимур Долбышев (368), третье - Максим Могучев (361).

У женщин в весовой категории свыше 87 кг чемпионкой России стала Виктория Орлова (237), серебряным призером - Ксения Пасхина (221), бронзовым - Мария Белозерова (210).

Чемпионат России завершится 17 июня. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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