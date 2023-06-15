В "Оренбурге" сообщили о решении тренера Лички покинуть футбольный клуб

Как сообщил ТАСС спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев, руководство клуба хотело продолжить сотрудничество с чешским специалистом

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Оренбург" чех Марцел Личка принял решение покинуть команду. Об этом ТАСС в четверг сообщил спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.

"Он принял решение уйти из клуба. Мы хотели его сохранить, он провел очень качественную, хорошую работу. Никаких обид на него нет, это его выбор, который надо уважать", - сказал Андреев.

Личке 45 лет, он работал в должности главного тренера "Оренбурга" с августа 2020 года. В сезоне-2021/22 он вывел команду в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ). В прошедшем розыгрыше РПЛ "Оренбург" занял седьмое место, набрав 46 очков в 30 матчах.