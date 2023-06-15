В "Оренбурге" рассказали о переговорах с тренером Ярошиком

Ранее чешский специалист Марцел Личка принял решение покинуть команду

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Оренбург" близок к назначению чеха Иржи Ярошика на пост главного тренера команды. Об этом ТАСС в четверг рассказал спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев.

Ранее Андреев рассказал ТАСС о том, что чешский специалист Марцел Личка принял решение покинуть команду.

"Сейчас мы близки к договоренности с Ярошиком. Когда все юридические процедуры уладим, объявим о назначении нового тренера", - сказал Андреев.

Ярошику 45 лет, в России он выступал за ЦСКА с 2003 по 2004 год, став вместе с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка России, а также за самарские "Крылья Советов" (2008-2009). Также он играл за чешские "Спарту" и "Слован", английские "Челси" и "Бирмингем", шотландский "Селтик", испанские "Сарагосу" и "Алавес". После окончания карьеры игрока возглавлял чешские клубы "Усти-над-Лабем", "Простеев", "Теплице" и словенский "Целе".

В прошедшем розыгрыше Мир - Российской премьер-лиги "Оренбург" занял седьмое место, набрав 46 очков в 30 матчах.