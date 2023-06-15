Александр Емельяненко может провести бой против британца Томпсона

Как сообщили ТАСС в команде спортсмена, поединок планируется провести в августе

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Россиянин Александр Емельяненко может провести поединок против бывшего представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) британца Оли Томпсона. Об этом ТАСС в четверг сообщили в команде спортсмена.

"Следующий бой Александра Емельяненко может пройти в августе. Один из вариантов соперника - Оли Томпсон", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Емельяненко может в августе в Уфе провести бой по правилам ММА против Джеффа Монсона.

В последнем поединке 41-летний Емельяненко победил блогера Евгения Ершова болевым приемом во втором раунде. Томпсон нокаутировал в первом раунде россиянина Алексея Олейника. В активе 43-летнего британца 22 победы и 16 поражений.