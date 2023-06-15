Валиева, Загитова и Щербакова выступят в роли богини на Шоу Навки в Сочи

Мероприятие будет проходить с 13 июля по 20 августа

ТАСС, 15 июня. Олимпийские чемпионки по фигурному катанию Камила Валиева, Алина Загитова и Анна Щербакова выступят в роли богини на ледовом музыкально-театральном шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки "История любви Шахерезады" в Сочи. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Мероприятие будет проходить с 13 июля по 20 августа. Роль Шахерезады исполнит олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире Виктория Синицина. В роли Шахрияра выступит двукратный олимпийский чемпион Никита Кацалапов.

Премьера шоу состоялась в конце декабря 2022 года, основной исполнительницей роли богини была Валиева. Щербакова подменяла ее, пока шел чемпионат России по фигурному катанию.

Щербаковой 19 лет, помимо золота Олимпиады в Пекине, в ее активе победы на чемпионате мира (2021) и командном мировом первенстве (2021), две серебряные награды чемпионатов Европы (2020, 2022). Валиевой 17 лет, она является чемпионкой Европы 2022 года. Спортсменке принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ. Загитовой 21 год, она стала олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях. Также на ее счету золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), победа в финале Гран-при сезона-2017/18.