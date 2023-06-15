Бывший пилот "Формулы-1" Сироткин считает, что фиджитал-игры популяризируют автоспорт

Спортсмен отметил, что гоночный симулятор доступен большим массам людей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Наличие фиджитал-дисциплин, связанных с гонками, дает автоспорту возможность привлечь новую аудиторию. Такое мнение в четверг на "Фиджитал диалогах" в студии Российского общества "Знание" Петербургского международного экономического форума высказал вице-президент Российской автомобильной федерации, бывший пилот "Формулы-1" Сергей Сироткин.

Фиджитал-гонки входят в программу "Игр будущего". Они совмещают виртуальное и физическое вождение болида.

"Если мы говорим про автоспорт в контексте спорта, а не развлечения, то, конечно, стоит отметить, что фиджитал нам помогает, потому что гоночный симулятор как составная часть спорта более доступна большим массам людей. Гораздо легче нам прийти и сыграть в симулятор, даже купить себе домой. Мне хочется верить, что людей, которые хотят быть как-то причастны к автоспорту, становится больше. Сесть в машину, поехать на какую-то гоночную трассу, это не всегда доступно, не всегда есть в регионе. Такой формат, как фиджитал, в целом отличная возможность зацепить новую аудиторию", - сказал Сироткин.

Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.