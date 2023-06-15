Нагорный отметил инициативу регионов по проведению фиджитал-соревнований

Президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта отметил, что в соревнованиях приняли участие более 2,5 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный рад, что регионы проявляют инициативу и сами проводят соревнования. Об этом Нагорный рассказал в четверг на "Фиджитал-диалогах" в студии Российского общества "Знание" Петербургского международного экономического форума.

Первые фиджитал-игры прошли с 21 по 23 сентября 2022 года, участники выявляли сильнейших в фиджитал-футболе, фиджитал-баскетболе, Beat Saber, гонках дронов. Второй турнир состоялся с 24 ноября по 10 декабря 2022 года (фиджитал-гонки, фиджитал-единоборства, фиджитал-хоккей), третий - с 5 по 11 февраля (Speedrun, MLBB, Dota 2, Warface, CS:GO, лазертаг), четвертый - с 9 по 10 марта (фиджитал-гонки), пятый - с 16 по 19 мая (фиджитал-футбол), шестой - с 27 мая по 7 июня (Standoff 2, CS:GO, Warface), седьмой проходит с 6 по 17 июня (фиджитал-хоккей, фиджитал-единоборства, гонки дронов).

"31 января мы стали официальным видом спорта, я не могу сказать, что только начинаем, потому что уже восемь соревнований было проведено, более 2,5 тыс. участников по всей стране приняли участие. Что больше всего радует меня как президента федерации - регионы приходят к тебе уже со своими кейсами, что, например, провели соревнования по гандболу. Присоединили, сделали - вот так выстраивается взаимодействие, то есть не нужно уговаривать людей", - отметил Нагорный.

"Игры будущего" пройдут в следующем году, для нас очень важно сейчас выстроить правильно всю систему подготовки, чтобы наши спортсмены не занимали четвертое-пятое места. Мы провели всероссийский фестиваль, посвященный фиджитал-футболу, наша команда-победительница поехала на международные соревнования, где заняла третье место, для нас это, конечно, достижение. Первая медаль на международном старте. Но мы будем готовиться на все 16 дисциплин", - добавил он.

Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.