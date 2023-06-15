Кубок Росконгресса по футболу прошел в рамках ПМЭФ

Команда правительства Санкт-Петербурга со счетом 1:1 сыграла вничью со сборной участников форума

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Команда правительства Санкт-Петербурга сыграла вничью со сборной участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в матче Кубка Росконгресса по футболу. Встреча прошла на "Газпром-Арене" в четверг.

Игра завершилась со счетом 1:1. Матч прошел в формате 2 тайма по 30 минут. В составе команды правительства Санкт-Петербурга играл председатель правление футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.