15 июня, 17:40
КХЛ

Хабиров: долг по зарплате в "Салавате Юлаеве" возник из-за бюрократических вопросов

Глава Башкирии сообщил, что в настоящий момент все вопросы финансирования хоккейного клуба решены

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Задолженность по зарплате в хоккейном клубе "Салават Юлаев" возникла из-за бюрократических моментов, связанных с процедурами контроля и аудита. При этом у команды есть постоянный спонсор, сообщил ТАСС глава Башкирии Радий Хабиров в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Все вопросы по зарплатам в клубе "Салават Юлаев" решены. У нас понятный и постоянный партнер - это компания "Роснефть", все вопросы финансирования решены. Были небольшие бюрократические вопросы, которые возникают всегда, это вопросы контроля и аудита. Команда сейчас отдыхает, скоро начнет тренироваться, следующий сезон, я думаю, мы бодро проведем", - сообщил Хабиров.

Как сообщила Государственная инспекция труда в Башкирии, задолженность по зарплате перед 23 игроками была за период с февраля по апрель в размере 251 млн рублей.

В прошедшем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги "Салават Юлаев" со счетом 2-4 в серии уступил "Адмиралу" в первом раунде Кубка Гагарина.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

Теги:
Хабиров, Радий ФаритовичКХЛ
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