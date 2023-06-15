Около 2 тысяч человек примут участие в "Динамовских спортивных играх" в Казани

Соревнования посвящены 100-летию образования общества "Динамо"

КАЗАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Около двух тысяч представителей России и стран ближнего зарубежья примут участие в открывшихся в четверг в Казани "Динамовских спортивных играх", посвященных 100-летию образования общества "Динамо". Об этом сообщил в ходе церемонии открытия соревнований председатель общества "Динамо" Анатолий Гулевский.

"Татарстан объединил порядка 2 000 спортсменов - это наш рекорд в нашем юбилейном году", - сказал Гулевский. Он выразил уверенность, что мероприятие пройдет на высоком спортивном и организационном уровне и пожелал успехов всем спортсменам и командам.

По словам руководителя администрации главы Татарстана, председателя ОГО ФСО "Динамо" Татарстана Асгата Сафарова, сегодня общество является оплотом спортивного и нравственного развития страны. "Динамовские принципы и ориентиры совпадают с коренными интересами нашего государства и нации. Подчеркну, что общество "Динамо" представляет редкий по своей эффективности пример масштабного подхода государства к решению задач в сфере массового спорта, спорта высших достижений, патриотического воспитания молодежи", - сказал он.

В программу турнира входят соревнования по 13 видам спорта и спортивным дисциплинам. В двух из них - бильярде и пулевой стрельбе - будут соревноваться руководители общества "Динамо". За медали будут бороться более 2 000 спортсменов из 70 регионов России, а также представители Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Белоруссии.

Состязания будут разделены на два этапа. С 15 по 17 июня пройдут соревнования по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, служебному биатлону, легкой атлетике, самбо и боевому самбо. С 19 по 21 июня - по мини-футболу, волейболу, плаванию, пляжному волейболу, гиревому спорту и пулевой стрельбе.

К участию в играх допущены аттестованные сотрудники и военнослужащие федеральных органов исполнительной власти, гражданские служащие и специалисты федеральных органов исполнительной власти, другие члены общества "Динамо", достигшие 18-летнего возраста.