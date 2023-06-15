Сборная России по футболу сыграла вничью с "Зенитом" в ретро-матче на ПМЭФ

Встреча завершилась со счетом 1:1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России в четверг со счетом 1:1 сыграли вничью с "Зенитом" в ретро-матче. Встреча прошла на "Газпром-Арене" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в присутствии 15 439 зрителей.

В составе сборной России отличился Евгений Алдонин (45-я минута). У "Зенита" гол забил Павел Погребняк (56). Встреча состояла из двух таймов по 30 минут.

Матч был посвящен победам петербургского "Зенита" в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА 2008 года и успешному выступлению сборной России на чемпионате Европы - 2008.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.