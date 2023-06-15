СМИ: бывшего чемпиона UFC Макгрегора обвиняют в изнасиловании

Как сообщает портал TMZ Sports, заявление подала женщина, на которую спортсмен якобы напал в туалете после четвертого матча финальной серии НБА в Майами

ТАСС, 15 июня. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор обвиняется в изнасиловании после четвертого матча финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Майами. Об этом сообщает портал TMZ Sports.

Спортсмен якобы напал на женщину в туалете. Пострадавшая сумела сбежать и на следующий день обратилась к местным властям. По информации источника, представители Макгрегора заявили, что обвинения являются ложными.

Макгрегору 34 года, он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений в смешанных единоборствах. Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, позднее ирландец стал первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой). В последнем бою против американца Дастина Порье, который прошел в июле 2021 года, Макгрегор сломал ногу.

Четвертый матч финальной серии НБА между "Майами" и "Денвером" (95:108) прошел в ночь на 10 июня по московскому времени. "Денвер" одержал победу в серии со счетом 4-1.