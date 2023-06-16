Кубок стран ШОС по кикбоксингу прошел в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ

В главном поединке россиянин Владислав Туйнов победил китайца Хао Фэн Таня единогласным решением судей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Российский кикбоксер Владислав Туйнов единогласным решением судей победил Хао Фэн Таня из Китая в главном бою Кубка стран ШОС. Турнир прошел в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в нем также приняли участие спортсмены из Казахстана, Киргизии, Азербайджана и других стран.

"В этом турнире выступило большое количество иностранных спортсменов, - сказал глава Республики Калмыкия, председатель высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России Бату Хасиков. - Это показатель того, что мы открыты для взаимодействия. Спорт является дипломатическим инструментом для взаимодействия между странами. Мы видим здесь накал борьбы и настоящие спортивные противостояния, которые нравятся зрителям".

"У России гораздо больше друзей, чем стран в мире. По этому турниру мы видим поддержку со стороны других стран", - добавил Хасиков.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.