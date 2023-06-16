UFC пока воздержится от заявлений об обвинении Макгрегора в изнасиловании

В организации заявили, что продолжат собирать подробности инцидента

ТАСС, 16 июня. Представители Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не будут делать заявлений в связи с обвинением бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора в изнасиловании. Соответствующее сообщение появилось в четверг на сайте организации.

"Организация осведомлена о недавних обвинениях в отношении Конора Макгрегора и продолжит собирать подробности инцидента, - говорится в сообщении. - UFC позволит судебному процессу завершиться, прежде чем будет делать какие-либо дополнительные заявления".

Ранее портал TMZ Sports сообщил о том, что Конор Макгрегор обвиняется в изнасиловании после четвертого матча финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Спортсмен якобы напал на женщину в туалете. Пострадавшая сумела сбежать и на следующий день обратилась к местным властям. По информации источника TMZ Sports, представители Макгрегора заявили, что обвинения являются ложными.