Губернатор Челябинской области уверен, что Кравцов будет успешно выступать за "Трактор"

Форвард в конце мая подписал двухлетний контракт с челябинским клубом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Губернатор Челябинской области и президент "Трактора" Алексей Текслер верит в успешное выступление форварда Виталия Кравцова в новом сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. Об этом он рассказал ТАСС в пятницу в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Нападающий в минувшем сезоне выступал в клубах Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Ванкувер". В 44 матчах он набрал 8 очков (4 гола + 4 результативные передачи). В конце мая хоккеист, который является воспитанником "Трактора", подписал двухлетний контракт с челябинским клубом.

"Виталий раскрывался только в Челябинске и только при [главном тренере "Трактора"] Анваре [Гатиятулине]. Мы верим в него", - сказал Текслер.

В минувшем сезоне "Трактор" не сумел попасть в плей-офф, заняв девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Оценю выступление плохо, мы сделали соответствующие выводы. У нас сменились все помощники главного тренера, большие изменения в команде, настраиваемся на новый сезон, думаем дать бой. Мы доверяем Анвару Гатиятулину, у него большой потенциал, верим в него", - отметил губернатор Челябинской области.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.