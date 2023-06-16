Полиция Майами начала расследование в отношении Макгрегора из-за обвинений в изнасиловании

Адвокат отметила, что заявления об изнасиловании являются ложными

ТАСС, 16 июня. Специальный отдел полиции Майами расследует заявление в отношении бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландца Конора Макгрегора из-за обвинений в изнасиловании. Об этом в пятницу сообщил офицер полиции Майами Майкл Вега, комментарий которого приводит журналист телеканала TSN Аарон Бронстетер на своей странице в Twitter.

"На данный момент мы можем подтвердить только то, что специальное подразделение полиции Майами расследует отчет, который был передан 11 июня 2023 года. Это открытое расследование, поэтому на данный момент никакая дополнительная информация не может быть обнародована", - сказал Вега.

Адвокат спортсмена Барбара Ллэйнс в комментарии Бронстетеру заявила о лживости заявления об изнасиловании. "Обвинения ложны. Мистера Макгрегора не запугать этим", - заявила она.

Ранее портал TMZ Sports сообщил о том, что Макгрегор обвиняется в изнасиловании после четвертого матча финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации. Спортсмен якобы напал на женщину в туалете. Пострадавшая сумела сбежать и на следующий день обратилась к местным властям. Представители UFC отметили, что пока не будут делать заявлений на данную тему.

Макгрегору 34 года, он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений в смешанных единоборствах. Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, позднее ирландец стал первым бойцом в истории организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой). В последнем бою против американца Дастина Порье, который прошел в июле 2021 года, Макгрегор сломал ногу.