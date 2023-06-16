Чесноков назвал Самсонову и Кудерметову фаворитами турнира WTA в Нидерландах

Спортсменки здорово умеют играть на травяном корте, подчеркнул финалист Кубка Дэвиса

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Россиянки Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова хорошо играют на быстрых кортах, поэтому они являются главными претендентками на победу на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в нидерландском Хертогенбосе. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Я считаю Кудерметову и Самсонову главными фаворитами этого турнира. Недавно прошла грунтовая часть сезона, и обе девушки там чувствуют себя не вполне уверенно, потому что их игра больше подходит под быстрые корты. И Самсонова, и Кудерметова умеют здорово играть на траве, я думаю, они спокойно пройдут четвертьфинал и могут потом встретиться друг с другом в финале", - сказал Чесноков.

В пятницу на турнире пройдут четвертьфинальные матчи. Кудерметова сыграет с белоруской Александрой Саснович, а Кудерметова встретится со швейцаркой Селин Наф. До четвертьфинала также дошла Екатерина Александрова, которая является действующей победительницей соревнований. Она сыграет с американкой Эминой Бектас.

Турнир в Хертогенбосе относится к категории WTA 250, проводится на травяном покрытии и завершится 18 июня. Общий призовой фонд соревнований составляет свыше $250 тыс. Из россиянок турнир также выигрывали Анна Чакветадзе (2007) и Надежда Петрова (2012).