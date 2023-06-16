В Татарстане рассматривают возможность открытия школы фигурного катания Алины Загитовой

Рустам Минниханов отметил важность использования навыков спортсменки для популяризации спорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил с олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании Алиной Загитовой проект открытия в республике школы фигурного катания ее имени. Встреча прошла в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщила в пятницу пресс-служба главы региона.

"Вы пример для нашей молодежи. В республике уже есть опыт создания спортивных школ, мы готовы распространить его и на другие виды спорта", - приводит пресс-служба комментарий Минниханова.

Во время беседы глава региона также отметил важность использования спортивных навыков фигуристки для популяризации спорта среди молодежи.

Загитова планирует в ближайшее время приехать в Казань с готовым предложением по спортивной школе.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.