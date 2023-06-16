Журналист ТАСС поучаствовал в сеансе одновременной игры с Карякиным и Раджабовым на ПМЭФ

Участникам сеанса помогала программа искусственного интеллекта, разработанная при участии Сергея Карякина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Корреспондент ТАСС Андрей Карташов в пятницу принял участие в сеансе одновременной игры в шахматы с гроссмейстерами россиянином Сергеем Карякиным и Теймуром Раджабовым из Азербайджана. Партии проводились на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Всего против Карякина и Раджабова играли восемь участников форума, каждому гроссмейстеру противостояли четыре соперника. Карташов выбыл третьим (вторым в группе Карякина). В группе Раджабова играл исполняющий обязанности министра спорта Красноярского края Денис Петровский, завершивший выступление шестым (вторым в группе шахматиста из Азербайджана). Участникам также помогала программа искусственного интеллекта Mendeleev Chess, разработанная при участии гроссмейстеров. По регламенту программа подсказывала участникам каждый второй ход.

"Спасибо соперникам, что помогли победить. Потому что без их помощи компьютерную программу не одолеть даже гроссмейстеру", - сказал Карякин.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.