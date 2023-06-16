Третьяк назвал знаковым событием продление Билялетдиновым контракта с "Ак Барсом"

Президент Федерации хоккея России отметил, что Зинэтула Билялетдинов является одним из лучших отечественных тренеров

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Зинэтула Билялетдинов является одним из лучших отечественных тренеров, тот факт, что казанский "Ак Барс" продлил с ним контракт, стал знаковым событием для хоккея. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

"Это один из лучших наших тренеров. Приход такого опытного тренера дает возможность и команде хорошо сыграть, и способствует появлению новых звезд. Человек прошел и Олимпиаду, и чемпионаты мира, сам играл, выигрывал Кубок Гагарина. Думаю, для хоккея это очень знаковое событие, и надо сказать ему большое спасибо, что он передает свой опыт в том числе и своим помощникам, что очень важно", - сказал Третьяк.

В четверг "Ак Барс" объявил о продлении контракта с Билялетдиновым на один год. В прошедшем сезоне казанский клуб под руководством специалиста, принявшего команду в декабре, вышел в финал Кубка Гагарина. В финальной серии казанцы со счетом 3-4 уступили московскому ЦСКА.

Под руководством Билялетдинова "Ак Барс" выигрывал Суперлигу в 2006 году, а также Кубок Гагарина в 2009, 2010 и 2018 годах. Также специалист выигрывал чемпионат России с московским "Динамо" в 2000 году. Сборная России с Билялетдиновым становилась чемпионом мира 2012 года.