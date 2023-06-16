Матыцин заявил, что России не нужно разрушать связи с МОК и международными федерациями

Очень важно самостоятельно определять повестку развития российского спорта, подчеркнул министр

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. России не нужно разрушать взаимодействие с Международным олимпийским комитетом (МОК) и международными спортивными федерациями, однако они не вправе указывать, какие соревнования проводить в стране. Такое мнение в пятницу на сессии "Суверенитет спорта" в рамках Петербургского международного экономического форума высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Для нас очень важно быть внутри консолидированными, самостоятельно определять повестку развития российского спорта, укреплять фундамент его развития, таким образом мы можем продемонстрировать силу во внешней политике. Нам не надо никому ничего доказывать, мы успешная страна с победоносной историей, и не надо торопиться реагировать на какие-то проблемы на международной арене. Не нужно нарушать классических связей - взаимодействие с международными федерациями, с МОК, но и никто не вправе диктовать нам, какие соревнования проводить и как себя вести", - сказал Матыцин.

"Как только мы объявили о проведении Игр [стран] БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР - прим. ТАСС), послышались голоса, что мы хотим что-то разрушить. Мы не планируем ничего разрушать, мы планируем создавать и усиливать взаимодействие", - добавил министр.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В марте нынешнего года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.