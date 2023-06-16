16 июня, 08:18
ПМЭФ

Заседание Совета при президенте РФ по спорту запланировано на осень

Заседание пройдет на тему об оснащении спортивной инфраструктуры, отметил Марат Филиппов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта запланировано на осень. Об этом в пятницу сообщил секретарь Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов на сессии "Суверенитет в спорте" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Достижения в спорте невозможны без развития спортивной инфраструктуры. Ближайшее заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, запланированное осенью, пройдет на тему об оснащении спортивной инфраструктуры", - сказал Филиппов.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

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ПМЭФ
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