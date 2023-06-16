Матыцин заявил, что РФ не нужно одобрение международных федераций для проведения Игр БРИКС

Олег Матыцин отметил, что он будет позиционировать проект соревнований на встрече министров спорта стран БРИКС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. России не нужно согласовывать с международными федерациями проведение Игр стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом министр спорта РФ Олег Матыцин заявил в пятницу на сессии "Суверенитет в спорте" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Президентом принято решение об укреплении суверенитета, в том числе и в спорте, - заметил Матыцин. - По поручению президента мы готовим проект с Республикой Татарстан - Игры БРИКС. Нам не нужно одобрения или согласования с международными федерациями, это государственное решение. Будем этот проект позиционировать на встрече министров спорта [стран] БРИКС".

В середине мая президент РФ Владимир Путин дал поручение кабмину представить предложения по организации и проведению в 2024 году спортивных Игр БРИКС на территории страны. Предложения должны быть предоставлены 1 июля текущего года. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее Матыцин на совещании Путина с правительством предложил провести соревнования между атлетами стран БРИКС в 2024 году в России.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.