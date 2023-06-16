Летние Всемирные игры дружбы пройдут в Москве в сентябре 2024 года

В текущий момент прорабатывается программа соревнований, рассказал Марат Филиппов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении первых летних Всемирных игр дружбы в сентябре 2024 года в Москве. Об этом в пятницу на сессии "Суверенитет в спорте" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил секретарь Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов.

"Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным принято решение о проведении в сентябре 2024 года в Москве первых летних Всемирных игр дружбы. Подготовка уже началась, прорабатывается программа соревнований", - сказал Филиппов.

2 мая министр спорта России Олег Матыцин в докладе Путину заявил, что Россия будет готова принять Игры стран БРИКС и Игры дружбы в 2024 году.