16 июня, 08:32
ПМЭФ

Летние Всемирные игры дружбы пройдут в Москве в сентябре 2024 года

В текущий момент прорабатывается программа соревнований, рассказал Марат Филиппов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении первых летних Всемирных игр дружбы в сентябре 2024 года в Москве. Об этом в пятницу на сессии "Суверенитет в спорте" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил секретарь Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов.

"Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным принято решение о проведении в сентябре 2024 года в Москве первых летних Всемирных игр дружбы. Подготовка уже началась, прорабатывается программа соревнований", - сказал Филиппов.

2 мая министр спорта России Олег Матыцин в докладе Путину заявил, что Россия будет готова принять Игры стран БРИКС и Игры дружбы в 2024 году. 

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