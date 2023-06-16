Власти Прикамья подписали соглашение с федерацией о развитии в регионе фиджитал-спорта

В Перми в рамках празднования 300-летия города пройдет турнир по фиджитал-баскетболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Власти Пермского края намерены развивать в регионе фиджитал-спорт. Соглашение об этом подписали в пятницу губернатор региона Дмитрий Махонин и президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Целью подписания соглашения является сотрудничество сторон, включающее согласование основных принципов и порядка по взаимодействию и проведению сторонами различных программ и мероприятий, направленных на развитие и популяризацию фиджитал-спорта, именуемого также функционально-цифровым спортом, в Пермском крае", - объявили в ходе церемонии подписания.

Ранее сообщалось, что в Перми в рамках празднования 300-летия города 27 июня пройдет турнир по фиджитал-баскетболу, кроме того, в столице Прикамья запланировано открытие фиджитал-центра.

Всероссийская федерация фиджитал-спорта начала свою работу в ноябре 2022 года. Сейчас ее филиалы работают в 43 регионах страны.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.