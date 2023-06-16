Жуков: требования к россиянам выступать на Олимпиаде на правах беженцев неприемлемы

Такие требования могут быть продиктованы только политическим давлением, подчеркнул почетный президент Олимпийского комитета России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Требования к россиянам выступать на Олимпийских играх в Париже на правах беженцев являются неприемлемыми и могут быть продиктованы только политическим давлением. Такое мнение ТАСС в пятницу в кулуарах Петербургского международного экономического форума высказал первый заместитель председателя Госдумы РФ и почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

"Это просто неприемлемо. Они не смогут уничтожить российский спорт, это просто невозможно. Такие требования и попытки могут быть продиктованы только политическим давлением", - сказал Жуков.

В четверг портал "Весь спорт" сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустит российских спортсменов до участия в Олимпиаде 2024 года на тех же условиях, что и команду беженцев.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В марте нынешнего года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Решение об участии россиян в Олимпийских играх будет принято не раньше, чем за год до начала соревнований.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.