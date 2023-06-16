СМИ: турецкий "Бешикташ" сделал предложение о переходе футболисту "Зенита" Кузяеву

В прошедшем сезоне клуб занял третье место в турнирной таблице чемпионата Турции

ТАСС, 16 июня. Турецкий футбольный клуб "Бешикташ" сделал официальное предложение о подписании контракта российскому полузащитнику петербургского "Зенита" Далеру Кузяеву. Об этом в пятницу сообщил журналист портала Sports Digitale Ягыз Сабунчоглу на своей странице в Twitter.

Кузяеву 30 лет, он выступает за "Зенит" с лета 2017 года, контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до 30 июня. В завершившемся сезоне футболист провел 35 матчей в разных турнирах, в которых забил 5 мячей и сделал 7 голевых передач. Вместе с "Зенитом" Кузяев стал пятикратным чемпионом России, дважды победил в суперкубке и один раз - в кубке страны.

В прошедшем сезоне "Бешикташ" стал бронзовым призером чемпионата Турции.