Сборные России по хоккею на траве лишились шансов выступить на Олимпиаде в Париже

Российские команды пропустили все отборочные соревнования

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Мужская и женская сборные России по хоккею на траве лишились шансов выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в Федерации хоккея на траве России.

"У наших сборных не осталось шансов выступить на Олимпиаде в Париже, мы пропустили все отборочные соревнования, - сообщили в организации. - Попасть на Игры уже точно никак не получится".

В федерации отметили, что национальные команды не выступят на намеченных на начало следующего года квалификационных турнирах даже в случае снятия санкций с российских спортсменов. В марте Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать россиян и белорусов к выступлению в командных соревнованиях, их отстранение сохраняется и в хоккее на траве.

Сборные по хоккею на траве в современной истории России не принимали участия в Олимпиадах. Последний раз на Игры отобраться сумела мужская национальная команда - в 1992 году, где она вступала в составе Объединенной команды республик бывшего СССР.

Единственный раз национальные команды завоевали олимпийские медали на Играх 1980 года в Москве - мужская и женская сборные СССР тогда заняли третьи места.

Ранее шансов попасть на Олимпиаду в Париже лишились сборные России по баскетболу, по футболу и мужская гандбольная команда.