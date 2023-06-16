Министр спорта Татарстана рассказал о внедрении карты болельщика на матчах "Рубина"

Владимир Леонов отметил, что не видит сложностей с внедрением документа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб "Рубин" готовится к внедрению системы карты болельщика на матчах Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказал в пятницу министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

"Готовимся к внедрению карты болельщика, календарь пока не сформирован, там конец июля, всю дорожную карту сложили, в принципе, все понятно, тем более часть оборудования еще с чемпионата мира у нас осталась, сделаем апгрейд всей системы. Самое главное, провести работу с аудиторией, со зрителями, с болельщиками, чтобы все оформили карту болельщика. В принципе, сложностей не видим, сам на днях оформил за две-три минуты, правда, паспорт нового образца, а так - провели беседу с МФЦ, у многих уже эти карты были оформлены, будем готовы к началу сезона", - сказал Леонов.

В прошедшем сезоне "Рубин" стал победителем Мелбет - Первой лиги, набрав 69 очков в 34 матчах, и вернулся в РПЛ. Казанский клуб дважды побеждал в чемпионате и Суперкубке России и один раз выигрывал кубок страны.

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря 2021 года подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. Возможность оформить ее на "Госуслугах" появилась 4 июля 2022 года. Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия. С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на стадионы всех клубов РПЛ. С 26 мая детям младше 14 лет можно оформить карту болельщика без посещения МФЦ. Как сообщили в Минцифры, карту болельщика получили уже 170 тыс. детей, из них 10 тыс. - по упрощенной процедуре. Также упрощенная процедура получения карты болельщика есть у инвалидов и пенсионеров.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.