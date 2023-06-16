Министр спорта Татарстана прокомментировал продление контракта Билялетдинова с "Ак Барсом"

Владимир Леонов считает большим плюсом для "Ак Барса" продление соглашения с тренером

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Продление казанским "Ак Барсом" контракта с главным тренером команды Зинэтулой Билялетдиновым является большой заслугой хоккейного клуба. Такое мнение ТАСС в пятницу в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

"Мы немного даже переживали, Зинэтула Билялетдинов давно говорил, что больше не будет тренировать. Но поддержал клуб, считаю, что по этому поводу вообще нужно снимать фильм, как он вернулся. Такой был мощный финал, такие качели, где-то похожи на лотерею. То, что он остался, - это большой плюс для "Ак Барса". Пока контракт на один год, а дальше будем смотреть", - сказал Леонов.

"Конечно, амбиции те же самые, и хуже нет второго места, тем более в такой нешуточной борьбе. Зинэтула Хайдярович для нас родной человек практически, учитывая, сколько он сделал в хоккее для республики, "Ак Барса". Конечно, это человек с большой буквы. Поэтому я считаю, что это большая заслуга, что клуб оставил тренера, тем более все-таки еще есть куда стремиться", - добавил он.

В четверг "Ак Барс" объявил о продлении контракта с Билялетдиновым на один год. В прошедшем сезоне клуб под руководством специалиста, принявшего команду в декабре, вышел в финал Кубка Гагарина. В финальной серии казанцы со счетом 3-4 уступили московскому ЦСКА.

Под руководством Билялетдинова "Ак Барс" выигрывал Суперлигу в 2006 году, а также Кубок Гагарина в 2009, 2010 и 2018 годах.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.