16 июня, 11:43
ПМЭФ

Правительство Херсонской области подписало соглашение с фондом "Наш спорт"

В рамках подписания прошла встреча министра спорта РФ Олега Матыцина и врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Правительство Херсонской области в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписало соглашение в сфере физической культуры и спорта с фондом "Наш спорт" о проведении волонтерских мероприятий по устранению последствий затопления в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

Соглашение было подписано на площадке Минспорта России на ПМЭФ. Документ подписали исполнительный директор фонда Рифат Бикташев и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Цель соглашения - проведение волонтерских мероприятий в сфере физической культуры и спорта, связанных с устранением последствий затопления в Херсонской области.

В рамках подписания соглашения прошла встреча министра спорта России Олега Матыцина и Сальдо.

"Выражаем искреннюю поддержку и солидарность жителям Херсонской области. В этот сложный период фонд "Наш спорт" готов оказать любую необходимую помощь. Давайте вместе проявим свою человечность и единство в трудную минуту, будем сотрудничать в решении этой глобальной проблемы и вместе преодолевать все трудности", - сказал Матыцин.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

Теги:
Матыцин, Олег ВасильевичСальдо, Владимир ВасильевичПМЭФ
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