Футболист Шатов приедет на сборы "Урала" после восстановления

В последний раз полузащитник выходил на поле 30 января

ТАСС, 16 июня. Полузащитник екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Олег Шатов присоединится к команде на сборе в июле после завершения восстановительных процедур. Об этом в пятницу "Спорт-Экспрессу" рассказал президент "Урала" Григорий Иванов.

"Ну куда Олег от нас денется? Как говорится, с подводной лодки не уходят. Будем разговаривать, он к нам приедет, попробует свои силы на сборах. Если у него будет получаться, то Олег, конечно, останется, продолжит за нас играть. Наши двери для него всегда открыты. Пока он еще не готов, сейчас Олег по-прежнему восстанавливается. Ему прочистили еще раз голеностоп, прописали покой на несколько месяцев. Как раз в июле, думаю, он с нами начнет тренироваться", - сказал Иванов.

Шатов последний раз появлялся на поле 30 января в товарищеском матче с "Родиной-2" (0:1). Контракт футболиста с "Уралом" истечет 30 июня.

Шатову 32 года, он выступал за "Урал" с 2007 по 2011 год, а затем вернулся в команду в феврале 2022 года. В сезоне-2022/23 он сыграл в пяти официальных матчах, проведя в них на поле суммарно 139 минут.