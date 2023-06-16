Капитан сборной России по гандболу Дмитриева станет игроком словенского "Крима"

В минувшем сезоне спортсменка выступала за словенский клуб на правах аренды

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Капитан сборной России по гандболу, игрок московского ЦСКА Дарья Дмитриева 1 июля перейдет в словенский клуб "Крим". Об этом ТАСС в пятницу сообщил генеральный директор ЦСКА Эдуард Акопян.

Дмитриева в минувшем сезоне выступала за "Крим" на правах аренды.

"Контракт с Дарьей Дмитриевой по соглашению сторон истечет 30 июня 2023 года, 1 июля права на игрока перейдут "Криму", - сказал Акопян.

С согласия "Крима" Дмитриева в мае была отозвана из аренды и помогла ЦСКА одержать победу над "Ростов-Доном" в финальной серии чемпионата России.

Дмитриевой 27 лет, в ЦСКА она пришла в 2019 году. Гандболитска является олимпийской чемпионкой 2016 года и серебряным призером Игр-2021, она была признана лучшим игроком сезона в чемпионате Словении.